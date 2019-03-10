Rusya'da "İnternete Özgürlük" Eylemi

Rusya
'nın başkenti Moskova
'da, internet kısıtlamaları protesto edildi.
Moskova'daki Saharov Caddesi'nde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
yönetiminin internetteki yayınlara kısıtlama getirdiği gerekçesiyle, "internete özgürlük" adı altında eylem gerçekleştirildi. Polis
, protesto öncesi üzerinde slogan yazan bazı afiş ve balonlara el koyarken, toplam 28 kişiyi gözaltına aldı.
Rusya İçişleri Bakanlığı
, mitinge 6 bin 500 kişinin katıldığını duyururken, muhalif kaynaklar ise mitinge yaklaşık 15 bin 300 kişinin katıldığı iddiasında bulundu.
Moskova, Rusya Federasyonu, Güncel
Kaynak: AA