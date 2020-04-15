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Rusya'da izinli sokağa çıkma uygulaması başladı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında "izin uygulaması", metro istasyonları ve şehir girişlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

15.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:56
Rusya'da izinli sokağa çıkma uygulaması başladı
Rusya 'nın başkenti Moskova 'da, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında "izin uygulaması", metro istasyonları ve şehir girişlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Moskova ve bölgesinde sokağa çıkma veya çalışanların işlerine gitmesi için verilen izin uygulaması yürürlüğe girdi.
İzin belgesi yerine telefon, SMS ve internet aracılığıyla temin edilen "özel kod" sahibi vatandaşlar, sabah saatlerinde uygulamanın kontrolü esnasında sorunla karşılaştı.
Kentteki metro girişlerinde güvenlik güçlerince yapılan kontrollerin uzun sürmesi, metro istasyonlarının girişlerinde sosyal mesafenin ihlal edildiği uzun kuyruklar oluşmasına yol açtı.
Öte yandan polisin izin kontrolü yapması uzun araç kuyruklarına da neden oldu. Halk da yaşanan aksaklıklar nedeniyle uygulamaya tepki gösterdi.
"Gelecekte otomatik kontrole geçilmesi gerekecek"
Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, metroda oluşan uzun kuyrukların yer aldığı fotoğrafları paylaştı.
Navalnıy, iktidarın, çalışanlardan kalabalıklar oluşturarak daha çok kişiye virüs bulaştırma planı yaptığını öne sürdü.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı açıklamada, Moskova'nın İçişleri Bakanlığı yöneticisiyle görüştüğünü ve kontrollerin kalabalığa yol açmayacak şekilde düzenlenmesini istediğini aktardı.
Metro istasyonlarındaki uzun kuyrukların ortadan kaldırıldığını ve durumun normalleştiğini kaydeden Sobyanin, "Gelecekte otomatik kontrole geçilmesi gerekecek. Bunu nasıl yapacağımızı düşüneceğiz." ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanlığı Moskova Yönetiminden yapılan açıklamada, vatandaşlara "sokağa çıkış planlarını son dakikaya bırakmaması"na yönelik çağrı yapıldı.
2 kez günlük izin kodu verilecek
Bugün itibarıyla yürürlüğe giren sokağa çıkış kısıtlamasında "izin" uygulamasına göre, çalışanlara ay sonuna kadar izin verilecek.
Acil ihtiyacı veya özel gerekçesi olanlara, haftada iki kez en fazla bir gidiş gelişi kapsayan günlük izin kodu verilecek.
Vatandaşlar, özel aracı için de izin almak zorunda olacak, toplu taşıma araçlarını kullananlar ise abonman kartı numaralarını sisteme kayıt ettirecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Moskova, Rusya, Güncel
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