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- Rusya'da Kadının Yumurtalıklarından 25 Kilogram Tümör Çıkarıldı

- Rusya'da kadının yumurtalıklarından 25 kilogram tümör çıkarıldıMOSKOVA - Rusya'da doktorlar nefes alma güçlüğünden şikayet eden kadının yumurtalıklardan 25 kilogram ağırlığında tümör çıkardı.

29.08.2019 20:53
- Rusya'da kadının yumurtalıklarından 25 kilogram tümör çıkarıldı
MOSKOVA - Rusya'da doktorlar nefes alma güçlüğünden şikayet eden kadının yumurtalıklardan 25 kilogram ağırlığında tümör çıkardı.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şehir Klinik Hastanesi'nde 59 yaşındaki bir kadının yumurtalıklarından 25 kilogramlık tümör çıkarıldı. Hastanenin başhekimi Dr. Dmitry Aryutin, tümörün çıkarılmasının ardından ameliyathanede dans etti.
Hasta, karın ağrısı ve nefes alma güçlüğü şikayetiyle hastaneye kaldırıldı ve sonrasında yumurtalıklarında devasa bir tümör tespit edildi. Acil olarak ameliyata alınan hastanın yumurtalıklarından çıkarılan tümörün iyi huylu olduğu belirtildi. Ameliyatı başarılı geçen hastanın durumunun iyi olduğu tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Hastanenin yaptığı açıklamada, bunun bir ilk olmadığı benzer vakalarla bir çok kez karşılaşıldığı ifade edildi.
Öte yandan, Mayıs 2018'de ABD'nin Connecticut eyaletinde 38 yaşındaki bir kadının yumurtalıklarındaki 60 kilogram ağırlığında tümör 20 cerrahın katıldığı ameliyat ile başarıyla çıkarılmıştı.
- Rusya'da Kadının Yumurtalıklarından 25 Kilogram Tümör Çıkarıldı

Moskova, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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