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Rusya'da kalkış için hazırlanan uçak pistten çıktı

Rusya'da bir uçak, havalimanında kalkış için manevra yaptığı sırada pistten çıktı.

27.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:35 Rusya'da kalkış için hazırlanan uçak pistten çıktı

'da bir uçak, havalimanında kalkış için manevra yaptığı sırada pistten çıktı.

Olay, Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda yerel saat ile 06: 55'te meydana geldi. Ülkenin Samara şehrine gitmesi gereken,  'Aeroflot' olarak da bilinen Russian Airlines'a ait Suhoy Superjet yolcu uçağı havalimanında kalkış için manevra yaptığı sırada pistten çıktı. Uçakta 74 yolcu, 5 mürettebatın olduğu ve kimsenin yara almadığı belirtildi.

Bir yolcu, yolcuların uçaktan tahliye edilme anlarını kameraya aldı.

Görüntü Dökümü

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-Yolcuların tahliye anı

-Uçağın görüntüsü

-Yolcuları tahliye eden yetkililer



Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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