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Rusya'da kalkış için hazırlanan uçak pistten çıktı

Rusya'da kalkış için hazırlanan uçak pistten çıktıRusya, (DHA)- Rusya'da bir uçak, havalimanında kalkış için manevra yaptığı sırada pistten çıktı.

27.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:58
'da kalkış için hazırlanan uçak pistten çıktı
Rusya, (DHA)- Rusya'da bir uçak, havalimanında kalkış için manevra yaptığı sırada pistten çıktı.
Olay, Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda yerel saat ile 0655'te meydana geldi. Ülkenin Samara şehrine gitmesi gereken, 'Aeroflot' olarak da bilinen Russian Airlines'a ait Suhoy Superjet yolcu uçağı havalimanında kalkış için manevra yaptığı sırada pistten çıktı. Uçakta 74 yolcu, 5 mürettebatın olduğu ve kimsenin yara almadığı belirtildi.
Bir yolcu, yolcuların uçaktan tahliye edilme anlarını kameraya aldı.
Rusya'da kalkış için hazırlanan uçak pistten çıktı

Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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