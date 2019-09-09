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Rusya'da kalkışa hazırlanan yolcu uçağının motoru alev aldı

Rusya'da yolcuların binmesinin ardından kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldı.

09.09.2019 15:55
Rusya'da yolcuların binmesinin ardından kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'ndan dün akşam yerel saatle 18.20'de St. Petersburg şehrine hareket etmesi beklenen yolcu uçağının motoru alev aldı. Yolcuların bindiği uçağın bir kanadındaki motordan alevler çıkmaya başladı. Uçaktaki yaklaşık 300 yolcu acil tahliye kapılarından tahliye edildi. Ardından havaalanı itfaiye ekipleri yolcu uçağının motorundaki alevlere müdahale ederek yangının büyümesini önledi.
Söndürme çalışmalarının ardından yolcu uçağı hangara çekilerek bakım ve restorasyona alındı. Teknik uzmanlar tarafından yangının sebepleri araştırılmaya başlanırken yaralanan olmadığı açıklandı. Motoru yanan uçaktan tahliye edilen yolcular daha sonra hazırlanan başka bir uçakla gece yarısına doğru Petersburg'a gitti.
(İHA)
Rusya'da kalkışa hazırlanan yolcu uçağının motoru alev aldı

Petersburg, Moskova, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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