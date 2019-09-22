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Rusya'da kamyon karşı şeride uçtu

Rusya'da tekeri çıkan kamyon, devrilerek karşı şeride uçtu.

22.09.2019 17:08Rusya'da kamyon karşı şeride uçtu
Rusya'da tekeri çıkan kamyon, devrilerek karşı şeride uçtu. Kaza anı, araç içi kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken; 2 otomobilin kamyondan son anda manevra yaparak kaçtığı görüldü.
Leningrad bölgesindeki Novopriozersky otobanında meydana gelen kazada, tekeri çıkan kamyon devrilerek karşı şeride uçtu. Araç içi kamerasınca kaydedilen kazada, kamyonun karşı şeritte seyir halindeyken aniden devrildiği ve yol arasındaki bariyerleri yıkarak karşı şeride uçtuğu görüldü. Kazayı fark eden 2 sürücü, otomobillerini hızlıca sağ şeride geçirerek kamyondan son anda kaçtı.
Yerel medya, kazada kamyon sürücüsünün hafif yaralandığını duyurdu.

Görüntü Dökümü
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-Kaza anı
-Kamyonun devrilmesi
-Karşı şeride uçan kamyon
-Otomobillerin kaçma anı



Rusya, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

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