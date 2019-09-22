Haberler » Dünya » Haber

Rusya'da kamyon karşı şeride uçtu

Rusya'da tekeri çıkan kamyon, devrilerek karşı şeride uçtu.

22.09.2019 17:09Rusya'da kamyon karşı şeride uçtu
Rusya'da tekeri çıkan kamyon, devrilerek karşı şeride uçtu. Kaza anı, araç içi kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken; 2 otomobilin kamyondan son anda manevra yaparak kaçtığı görüldü.
Leningrad bölgesindeki Novopriozersky otobanında meydana gelen kazada, tekeri çıkan kamyon devrilerek karşı şeride uçtu. Araç içi kamerasınca kaydedilen kazada, kamyonun karşı şeritte seyir halindeyken aniden devrildiği ve yol arasındaki bariyerleri yıkarak karşı şeride uçtuğu görüldü. Kazayı fark eden 2 sürücü, otomobillerini hızlıca sağ şeride geçirerek kamyondan son anda kaçtı.
Yerel medya, kazada kamyon sürücüsünün hafif yaralandığını duyurdu.



Rusya, Araç, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
17:15 İsviçreliler 5G'yi protesto etti: Sağlığa zararlı, referanduma gidilsin
17:13 Ruhani: Körfez'deki yabancı güçler güvenlik tehdidi
17:13 Thunberg Gençlik İklim Zirvesinde konuştu: Bizi kimse durduramaz
17:13 Hong Kong'da tansiyon yüksek
17:13 Mısır'da Sisi karşıtları gösterileri sürdürdü
17:13 Alman siyasetçi Weber'den Erdoğan'a: Şantajı kabul edemeyiz
17:13 Almanya kömür karşıtı ittifaka katılıyor