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Rusya'da kar fırtınası nedeniyle 20 araç birbirine girdi

Rusya'da aniden bastıran kar fırtınası nedeniyle 20 araç birbirine girdi.

14.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:13
Rusya'da kar fırtınası nedeniyle 20 araç birbirine girdi
Rusya 'da aniden bastıran kar fırtınası nedeniyle 20 araç birbirine girdi. Tır ve otomobillerin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Rusya'nın kuzeyinde Barents Denizi'nin kıyı bölgelerinde bulunan Murmansk Bölgesi'nde aniden kar fırtınası bastırdı. Kar fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin azalması ve dikkatsizlik sonucu otoyolda seyir halindeki 20 araç birbirine girdi. Bölgedeki acil durumlar bakanlığı ekipleri kazaya müdahale ederken araçlarda bulunan 8 yaralı bölgedeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hastaneye ulaştırılması konusunda da ekiplerin zorluklar yaşadığı öğrenilirken kara yolu saatlerce ulaşıma kapandı. Bölge valiliği tarafından yapılan açıklamada kar fırtınasının aniden bastırması nedeniyle sürücülerin görüş mesafesinin düştüğü bu nedenle zincirleme trafik kazasının meydana geldiği aktarıldı. Kar fırtınasının 2 gün boyunca devam edeceği ve hızının 20-24 km arasında öngörüldüğü belirtilirken görüş mesafesinin 500 metre seviyelerinde olacağı ifade edildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Etiketler : Barents Denizi, Rusya, 3. Sayfa

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