- Rusya'da kar fırtınası nedeniyle 20 araç birbirine girdi
- Rusya'da kar fırtınası nedeniyle 20 araç birbirine girdi Rusya'da aniden bastıran kar fırtınası nedeniyle 20 araç birbirine girdi.
14.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:15
- Rusya 'da kar fırtınası nedeniyle 20 araç birbirine girdi
MOSKOVA - Rusya'da aniden bastıran kar fırtınası nedeniyle 20 araç birbirine girdi. Tır ve otomobillerin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Rusya'nın kuzeyinde Barents Denizi'nin kıyı bölgelerinde bulunan Murmansk Bölgesi'nde aniden kar fırtınası bastırdı. Kar fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin azalması ve dikkatsizlik sonucu otoyolda seyir halindeki 20 araç birbirine girdi. Bölgedeki acil durumlar bakanlığı ekipleri kazaya müdahale ederken araçlarda bulunan 8 yaralı bölgedeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hastaneye ulaştırılması konusunda da ekiplerin zorluklar yaşadığı öğrenilirken kara yolu saatlerce ulaşıma kapandı. Bölge valiliği tarafından yapılan açıklamada kar fırtınasının aniden bastırması nedeniyle sürücülerin görüş mesafesinin düştüğü bu nedenle zincirleme trafik kazasının meydana geldiği aktarıldı. Kar fırtınasının 2 gün boyunca devam edeceği ve hızının 20-24 km arasında öngörüldüğü belirtilirken görüş mesafesinin 500 metre seviyelerinde olacağı ifade edildi.
MOSKOVA - Rusya'da aniden bastıran kar fırtınası nedeniyle 20 araç birbirine girdi. Tır ve otomobillerin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Rusya'nın kuzeyinde Barents Denizi'nin kıyı bölgelerinde bulunan Murmansk Bölgesi'nde aniden kar fırtınası bastırdı. Kar fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin azalması ve dikkatsizlik sonucu otoyolda seyir halindeki 20 araç birbirine girdi. Bölgedeki acil durumlar bakanlığı ekipleri kazaya müdahale ederken araçlarda bulunan 8 yaralı bölgedeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hastaneye ulaştırılması konusunda da ekiplerin zorluklar yaşadığı öğrenilirken kara yolu saatlerce ulaşıma kapandı. Bölge valiliği tarafından yapılan açıklamada kar fırtınasının aniden bastırması nedeniyle sürücülerin görüş mesafesinin düştüğü bu nedenle zincirleme trafik kazasının meydana geldiği aktarıldı. Kar fırtınasının 2 gün boyunca devam edeceği ve hızının 20-24 km arasında öngörüldüğü belirtilirken görüş mesafesinin 500 metre seviyelerinde olacağı ifade edildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- Rusya'da kar fırtınası nedeniyle 20 araç birbirine girdi
Etiketler : Barents Denizi, Rusya, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Güncel
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Güncel
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Güncel
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Güncel
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Güncel
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Güncel
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak