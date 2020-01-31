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Rusya'da kauçuk fabrikasında patlama biri türk 5 ölü, 2 yaralı

Rusya'da kauçuk fabrikasında patlama Biri Türk 5 ölü, 2 yaralıRusya, (DHA)- Rusya'da kauçuk fabrikasında meydana gelen patlamada çatının çökmesi sonucu biri Türk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 2 Türk de yaralandı.

31.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:31
Rusya'da kauçuk fabrikasında patlama Biri Türk 5 ölü, 2 yaralı
Rusya, (DHA)- Rusya'da kauçuk fabrikasında meydana gelen patlamada çatının çökmesi sonucu biri Türk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 2 Türk de yaralandı.
Rus ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyinde yer alan Mtsensk kentindeki kauçuk fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikanın çatısının çökmesiyle 4 kişi hayatını kaybettti, Türk vatandaşı 3 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 Türk vatandaşı yararalıdan biri ttüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölü sayısı 5'e yükselirken, yaralıların sağlık durumları ile ilgili bilgi edinilemedi.
Rusya'da kauçuk fabrikasında patlama biri türk 5 ölü, 2 yaralı

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Kaynak: DHA


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