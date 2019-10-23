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Rusya'da kaza yapan araçlar yayaları ezip geçti

Rusya'nın Petersburg şehrinde çarpışan 2 araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaları ezdi.

23.10.2019 23:40
Rusya'nın Petersburg şehrinde çarpışan 2 araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaları ezdi. O anların kameralar tarafından kaydedildiği kazada 12 kişi yaralandı.
Rusya'nın St. Petersburg şehrinin Lermontovsky caddesinde Kırgızistan vatandaşı Sukhbatullo Kırgızbaev ile Moskova'da okul öncesi öğretmeni olan Nadezhda Ilyina'nın araçları çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle birlikte yolda savrulan araçlar, trafik lambalarının yeşili gösterdiği bu esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaları ezip geçti. Kazada yaralanan sürücüler ve 10 kişi hastanelere kaldırıldı. Tedavi görenlerden bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntüleri dehşet anlarını an be an kaydederken, kazayla ilgili bölge savcılığı soruşturma başlattı.
(İHA)
Rusya'da kaza yapan araçlar yayaları ezip geçti

Kırgızistan, Petersburg, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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