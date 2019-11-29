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Rusya'da "Kelebeğin Rüyası" filminin gösterimi yapıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği "Kelebeğin Rüyası" filmi sinemaseverlerle buluştu.

29.11.2019 23:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:48Rusya'da
'nın başkenti 'da Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği "Kelebeğin Rüyası" filmi sinemaseverlerle buluştu.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle Dom Kino sinema salonunda düzenlenen programa, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın yanı sıra çok sayıda Türk ve Rus sanatsever katıldı.
Büyükelçi Samsar, Türk film ve dizilerinin Rusya'da ilgi gördüğünü belirterek, "Her yıl ülkemizi ziyaret eden 6 milyon Rus turistin yalnızca ülkemize değil, film ve dizilerimize de ilgisi artıyor." dedi.
Rusça alt yazılı olarak gösterilen film izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

Yılmaz Erdoğan, Moskova, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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