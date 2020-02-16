Haberler » 3. Sayfa » Rusya'da kilise ayininde bıçaklı saldırı: 2 yaralı - Haberler

Rusya'da kilise ayininde bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Rusya'da kilisede pazar ayini sırasında gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı.

16.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:36Rusya'da kilise ayininde bıçaklı saldırı: 2 yaralı
'da kilisede pazar ayini sırasında gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Rusya'nın başkenti 'nın tarihi güzellikleriyle ünlü Basmanny şehrinde bulunan Saint Nicholas Kilisesi'nde pazar ayini sırasında korku dolu anlar yaşandı. Ayine katılanlar birlikte dua ettiği sırada bir kişi elindeki bıçakla kiliseye girdi. Önüne çıkan 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan, kilise cemaatinin müdahalesi ile yere yatırıldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kilise cemaati tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemede saldırıyı gerçekleştiren kişinin 26 yaşındaki Efimov Efimov olduğu açıklandı.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren Efimov'un Rusya'nın Lipetsk bölgesinde yaşadığı, Moskova'ya gelerek söz konusu saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edildi. Saldırıda yaralanan kişilerin ise kilisenin rahip yardımcıları olduğu aktarıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtilirken, Lipetsk bölgesinden 6 kişinin daha olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ve saldırganın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırıldığı açıklandı.

Rus basını ise, saldırganın Lipetsk bölgesinde bir Hristiyan cemaatine mensup olduğunu ve saldırının Hristiyan cemaatler arasında gerçekleşen çekişmelerden kaynaklandığını iddia etti. - MOSKOVA

Moskova, Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 14:31:22