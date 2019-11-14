Haberler » Güncel » Rusya'da kolejde silahlı saldırı 2 ölü, 3 yaralı - Haber

Rusya'da kolejde silahlı saldırı 2 ölü, 3 yaralı

Rusya'da kolejde silahlı saldırı 2 ölü, 3 yaralıRusya, (DHA)- Rusya'da bir koleje, öğrencilerden birinin düzenlediği silahlı saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

14.11.2019 11:09 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:11
'da kolejde silahlı saldırı 2 ölü, 3 yaralı
Rusya, (DHA)- Rusya'da bir koleje, öğrencilerden birinin düzenlediği silahlı saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Saldırganın daha sonra kendisini vurarak intihar ettiği belirtildi.
Rusya'nın Blagoveşçensk kentindeki Amur İnşaat ve Kamu Kurumları Koleji'nde okuyan Kasyan K. (17) adlı öğrenci, derse geç kaldığı için sınıfa alınmaması sonucu, taşıdığı silahla rastgele ateş etmeye başladı. Silah seslerinin duyulmasıyla kolej genelinde panik havası hakim olurken, 1 öğrencinin isabet eden kurşun sonucu hayatını kaybettiği, 3 öğrencinin ise yaralandığı belirtildi. Polisten yapılan açıklamada, saldırgan Kasyan K.?nın olay yerinde kendisini vurarak intihar ettiği bildirildi.
Saldırıda yaralanan öğrencilerin, 17, 19, 20 yaşlarında oldukları belirtilirken, Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, silahlı saldırıya ilişkin geniş çaplı cezai soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.
Rusya'da kolejde silahlı saldırı 2 ölü, 3 yaralı

Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
13:54 Kırşehirli sporculardan 30 madalya
13:52 DHA YURT BÜLTENİ-11
13:52 Kayseri'de terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
13:52 "Almanya'nın ekonomik büyümesi üçüncü çeyrekte zayıf kaldı"
13:51 Tarım Bakanı Pakdemirli 'Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon'...
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Beyaz Saray'daki görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
12:34 Gaziantep'te HDP'ye şafak vakti 500 PÖH operasyon düzenledi
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Beyaz Saray'daki görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
11:55 Orhan Veli Kanık'ın 69. ölüm yıl dönümü! Orhan Veli Kanık kimdir?
14.11.2019 13:55:04