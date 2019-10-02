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Rusya'da kontrolden çıkan tır otomobile çarpıp kafeye daldı 2 ölü

Rusya'da kontrolden çıkan TIR otomobile çarpıp kafeye daldı 2 ölüRusya, (DHA)- Rusya'da kontrolden çıkan bir TIR karşı şeride geçti.

02.10.2019 19:24
Rusya'da kontrolden çıkan TIR otomobile çarpıp kafeye daldı 2 ölü
Rusya, (DHA)- Rusya'da kontrolden çıkan bir TIR karşı şeride geçti. Bir otomobile çarpan TIR ardından kafeye daldı. Otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada, TIR sürücüsü kafeye çarpmadan hemen önce araçtan atlayarak kendini kurtardı.
Olay, Altay Cumhuriyeti'nin Talmenka şehrinde meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği TIR karşı şeride geçerek önce bir otomobile çarptı ardından bir kafeye daldı. Otomobildeki sürücü ve yolcunun hayatını kaybettigi kazada, TIR sürücüsünün kafeye çarpmadan hemen önce araçtan atladığı belirtildi. Kaza sonrası kafede yangının ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldüğü belirtildi.
Rusya'da kontrolden çıkan tır otomobile çarpıp kafeye daldı 2 ölü

Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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