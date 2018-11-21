21 Kasım 2018, 17:30
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Rusya'da Korkunç Cinayet: Kız Arkadaşını Öldürüp Beynini Yedi

Rusya'da işlenen korkunç cinayetin davasında karar çıktı. Kendisinden 22 yaş büyük sevgilisini öldürüp beynini pişirip yiyen cani adama 19 yıl hapis cezası verildi.

Rusya'da infial yaratan cinayetin davası görüldü. Kız arkadaşını öldürüp, beynini pişirip yiyen ve kanını içen 23 yaşındaki katil zanlısı Dmitry Luchin, 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ÖLDÜRÜP KANINI İÇTİ

Korkunç olay Rusya'da yaşandı. Luchin adlı katil zanlısı, 45 yaşındaki kız arkadaşı Olga Budunova'yı kafasına şarap şişesi vurarak bayılttı. Zanlı daha sonra satırla sevgilisinin vücudunu parçalara ayırdı. Kadının iç organlarını dışarı çıkaran katil zanlısı, ardından kanını içti.

"ŞEYTANI ÇAĞIRMAK İSTEDİM"

Cesedin üzerine mor renkli ojeyle 'fahişe' yazan Luchin mahkemede suçunu itiraf etti. Ancak Luchin, deli, katil veya yamyam olmadığını söyleyerek tüm bunları şeytanı çağırmak için düzenlediği bir ayinin parçası olduğunu söyledi.

19 YIL HAPİS

Mahkemede kız arkadaşını öldürüp, beynini pişirip yediğini ve kanını içtiğini itiraf eden 23 yaşındaki katil zanlısı Dmitry Luchin, 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:30



YORUMLAR (13)
RUSSİA: Basimin etini yedin deyimi bu olsa gerek
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ACABA: Acaba tadı nasildi ve hemde bu adamin inanci yani umarim seytani cagirmayi basarabilmistir sizene yani ve en son olarak acaba beyni yediginde kadinin beynindeki bilgiler adama gecti mi
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VATANDAŞ: Nasıl bi bozukluk bu..
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TÜRK: Şerefime bu Adamı bana teslim Edecksin ..Onun Kulağını içine biraz bal dökerdim sonra Karıncaları Kulağının İÇİNE hücum.
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DERMAN: şeytanı çağırdın da geldimi bari senden ala şeytan mı olur be kafir.kafir diyorum çünkü Allaha (c.c) inansaydı bunu zaten yapmazdı. ben hep şunu söylerim. madem kötülük yapacaksın kendine yap ne istedin kadından. Allah rahmet eylesin. Allah 2 cihanda azap yağdırsın inşallah sana
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