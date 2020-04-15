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Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı

Rusya'da 5 Mayıs 2019 tarihinde acil iniş yaparken alev alan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri yayınlandı.

15.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:31

Rusya Soruşturma Komitesi, Rusya'nın başkenti Moskova havalimanına geçen yıl acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunanlardan 41 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri yayımlandı.

Rusya'nın başkenti Moskova havalimanına geçtiğimiz yıl acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunanlardan 41 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri yayınlandı. Başkent Moskova'da 5 Mayıs 2019 tarihinde Moskova Şeremetyevo – Murmansk seferini yapan Sukhoi Superjet 100-95B tipi yolcu uçağı, Moskova Şeremetyevı havalimanına acil iniş yapmıştı. Korkunç kazada 73 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu uçaktaki 41 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya Soruşturma Komitesi, yaklaşık bir yıl sonra kaza anının video görüntülerini yayınladı. Görüntülerde alev topuna dönen uçağın acil iniş yaptığı sırada kaydığı görülüyor.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Rusya'da 5 Mayıs 2019 tarihinde Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra dönmek zorunda kaldığı havalimanına acil iniş yaparken arka kısmı alev almıştı. Rusya Soruşturma Komitesi yaptığı ilk açıklamada, 73 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu uçakta 2'si çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Rusya Sağlık Bakanlığı ise kazada 7 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Rusya’da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Moskova, Rusya, 3. Sayfa, Dünya
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Yorumlar (3)
VB:haber değerini sönünce gündemden düşünce çıkar zaten yeni yeni görüntüler bilgiler vb. 40 veya 50 yıl sonra vb. bu gine 1 yıl sürmüş
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YAKO50:Çok bayat bir haber yıllar sora gündeme niye düşüyorki anlamadım.
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VANTUZ:anlamayacak bir şey yok ! virüs var virüs bu yüzden haber yok, , uçaklar yok araçlar yok
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