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- Rusya'da korkutan yangın- Binada çıkan yangın helikopterin müdahalesiyle söndürüldü

- Rusya'da korkutan yangın Binada çıkan yangın helikopterin müdahalesiyle söndürüldüMOSKOVA - Moskova'da bir dairede çıkan yangın söndürülemeyince devreye yangın söndürme helikopteri girdi.

22.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:31
- 'da korkutan yangın
Binada çıkan yangın helikopterin müdahalesiyle söndürüldü
MOSKOVA - 'da bir dairede çıkan yangın söndürülemeyince devreye yangın söndürme helikopteri girdi.
Rusya'nın başkenti Moskova'nın Tyoply Stan bölgesinde otoyol kenarında bulunan bir apartmanın dairesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için yoğun çaba harcarken, yangın 500 metrekarelik alana yayıldı. Alevlerin binanın tamamını sarmasıyla apartman sakinleri ekipler tarafından tahliye edildi. Dev yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen söndürülemeyince devreye yangın söndürme helikopteri girdi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı yangın söndürme helikopteri akşam saatlerinde yangına yukarıdan müdahale etti. Alevlerin büyük bir kısmının kontrol altına alındığı öğrenilirken, yangının tekrar büyümemesi için helikopter ile müdahaleye devam edildiği açıklandı. Çıkan yangında ölen veya yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.
- Rusya'da korkutan yangın- Binada çıkan yangın helikopterin müdahalesiyle söndürüldü

TEM Otoyolu, Moskova, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA


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