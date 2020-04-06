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Rusya'da korona ile mücadelede 500 kişilik sahra hastanesi yapıldı

Rusya'da en çok korona virüsü vakasının görüldüğü başkent Moskova'da yaklaşık 3 haftada tamamlanan sahra hastanesi 500 kişiye hizmet verecek.

06.04.2020 22:45 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:45
Rusya'da korona ile mücadelede 500 kişilik sahra hastanesi yapıldı
Rusya 'da en çok korona virüsü vakasının görüldüğü başkent Moskova 'da yaklaşık 3 haftada tamamlanan sahra hastanesi 500 kişiye hizmet verecek.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 300 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkelerde sahra hastaneleri inşa ediliyor. Rusya'da en çok vakanın görüldüğü başkent Moskova'da hükümet ve Moskova Belediyesi tarafından Moskova'ya bağlı Voronovsky kentinde Mart ayı ortasında başlanan sahra hastanesi tamamlandı. 70 bin metrekarelik hastanede 500 kişi aynı anda tedavi edilebilecek.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hastane inşaatının tamamlandığını, sadece çevre düzenlemesi ile ilgili işlerin kaldığını ifade etti. Sobyanin, bazı kısımlarda yoğun bakım ünitelerinin ve hasta servislerinin kullanıma açıldığını ve tıbbi cihazların yerleştirildiğini de belirtti. Moskova'da korona virüsü tedavisi gören birçok hastanın yeni hastaneye sevklerinin başlatıldığını ifade eden Sobyanin, bu hafta sonuna kadar hastanenin tam kapasite ile çalışmaya başlayacağını söyledi.

Hastane inşaatında 1 işçi öldü

Moskova'da korona virüsü salgınının yayılması ve çok sayıda hastanede yer kalmaması üzerine temeli atılarak kısa sürede faaliyete geçirilen hastanenin inşası 7 bin işçinin yoğun çalışması ile gerçekleştirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, dün işçilerin kaldığı bir çadırda çıkan yangında ise 1 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yangının iki çadıra daha sıçradığını ifade eden Sobyanin, alevlerin daha fazla çadıra yayılmadan söndürüldüğünü aktardı. Moskova Savcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı.

6 bin 343 korona virüsü vakasının bulunduğu Rusya'da 47 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Etiketler: Moskova, Rusya, Güncel
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