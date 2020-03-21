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Rusya'da korona virüs vakası 306'ya yükseldi

Rusya'da korona virüs vaka sayısının 306'ya yükseldiği duyuruldu.

21.03.2020 18:31 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:31
Rusya'da korona virüs vakası 306'ya yükseldi
Rusya 'da korona virüs vaka sayısının 306'ya yükseldiği duyuruldu.

Çin'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi alan korona virüs hızla yayılmaya devam ediyor. Rusya Korona Virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, tarafından dün yapılan duyuruda korona virüs taşıyan kişilerin sayısının 306'ya yükseldiği açıklandı. Yetkililer, vaka sayılarında büyük artış görüldüğünü, korona virüs vakalarının 53 kişi birden artarak toplam vaka sayısının 306'ya ulaştığını belirtti. Tespit edilen vakaların 6'sının Moskova 'da, 4'ünün Nijniy Novgorod'ta, 3'ünün Sverdlovsk bölgesinde, Tula, Kaliningrad ve Krasnodar'da 2'şer kişinin bulunduğu, Çerkezlerin yoğun olarak yaşadığı Kafkasya ülkelerinden Kabardino-Balkar Özerk Cumhuriyeti'nde 17 kişinin, Tataristan'da 5 kişinin bulunduğu, diğer vakaların ise ülkenin doğu kısımlarında olduğu açıklandı.

Rusya Korona Virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, her gün yeni vakaların gerçekleştiği St. Petersburg, Kurgan, Stavropol ve Kırım'da bugün hiçbir vaka tespitine rastlanılmadığını ifade ederek bunu olumlu bir gelişme olarak aktardı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Moskova, Wuhan, Rusya, Güncel

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