Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Rusya'da korona virüsü ile mücadelede yardım kampanyası başlatılıyor

Korona virüsü ile mücadele kapsamında uzmanlar ile telekonferans yoluyla toplantı yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı yardım kuruluşları aracılığıyla bağış kampanyası toplanması ile ilgili kararnameyi imzaladı.

07.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:25
Rusya'da korona virüsü ile mücadelede yardım kampanyası başlatılıyor
Korona virüsü ile mücadele kapsamında uzmanlar ile telekonferans yoluyla toplantı yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı yardım kuruluşları aracılığıyla bağış kampanyası toplanması ile ilgili kararnameyi imzaladı.

Rusya'da korona virüsü ile mücadele edilirken yaklaşık 2 haftadır izole bir şekilde odasında çalışan ve toplantılarını telekonferans yoluyla yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkedeki korona virüsü konusunda uzmanlarla toplantı yaptı. Yine telekonferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda Putin ülke genelinde çalışan kişi sayılarının azaltılması gerektiğini söyleyerek yeni tedbirleri işaret etti. Ülkede halkın sağlığı ve ekonomik durumun çok önemli olduğunu ifade eden Putin uzmanlardan sürekli olarak fikirler alarak ülkedeki korona virüsü yayılımına karşı bilgiler edindi. Putin ayrıca uzmanlardan ülke genelindeki çalışma sürelerinin kısaltılması konusunda da fikir alırken konuşmasında ise korona virüsü salgınının en yüksek seviyede olduğu günlerin devam ettiğini henüz salgının azaltılamadığını söyledi.

Yardım kampanyası başlatılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzmanlar ile yapılan toplantının ardından önemli bir kararnameye imza attı. Rusya hükümeti kontrolünde bazı kuruluşlar tarafından yardım kampanyası başlatılacak. Korona virüsünden zarar gören aileler ve bireyler için kullanılacak olan yardımlar tek bir fonda toplanacak. Putin'in imzaladığı kararnameye göre çalışmalar en yakın zamanda başlatılacak ve bağış kampanyasına start verilecek.

Boris Johnson'a mesaj gönderdi

Putin yapılan toplantının ve imzaladığı kararnamenin ardından korona virüse yakalanan ve 10 gün boyunca evinde karantina altında tutulduktan sonra hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a geçmiş olsun mesajı gönderdi. Putin mesajında, "Bu zor zamanda samimi desteğimi ifade etmek istiyorum. Enerjik haliniz, iyimser ve mizah anlayışınız ile hastalığı yeneceğinize inanıyorum" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Etiketler: Vladimir Putin, Boris Johnson, Rusya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Rusya'da korona virüsü ile mücadelede yardım kampanyası başlatılıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu Haberler
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu
Korona Diyarbakır’ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Haberler
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haberler
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu

Son Dakika Güncel Haberleri

18:07: Sorgun'da gönüllü kadınlar, günde 2 bin maske üretiyor - Haber 18:07: Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor (4) - Haber 18:07: Sorgun'lu gönüllü bayanlar günde 2 bin adet maske üretiyor - Haber 18:06: Sosyal Denge Sözleşmesi?nde koronavirüs tedbiri - Haber 18:06: Vali Bilmez'den Berat Kandili mesajı - Haber 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı - Haber 16:44: Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu - Haber 16:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 16:32: Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım - Haber 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler