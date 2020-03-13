Rusya'da korona virüsü vak'ası 34'e yükseldi
Rusya'da 6 kişide daha korona virüsü vak'asının tespit edilmesiyle ülkede toplam vak'a sayısı 34'e yükseldi.
13.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:35
Rusya 'da 6 kişide daha korona virüsü vak'asının tespit edilmesiyle ülkede toplam vak'a sayısı 34'e yükseldi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü Rusya'da da yayılmaya devam ediyor. Moskova 'daki Yeni Korona virüs Enfeksiyonu Önleme ve Mücadele Merkezi, Rusya'da 6 kişide daha korona virüs (Covid-19) tespit edildiğini duyururdu. Merkez tarafından yapılan açıklamada, "Son 24 saat içerisinde 6 Rus vatandaşında daha korona virüsü tespit edildi. Bu kişilerin 4'ü Moskova'da 1'i Kaliningrad'ta 1'i ise Krasnodar'da yaşıyor. Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumları orta düzeyde olarak belirdi" ifadeleri kullanıldı.
Ülkedeki korona virüsü taşıyan kişi sayısı 34 olarak belirlendiği ifade edilerek, "Rusya'da toplam 34 korona virüsü vak'ası tespit edildi. Bunların 31'i yurt dışından dönen Rus vatandaşları 2'si Çin ve 1'i İtalya vatandaşı" denildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da ise şu ana kadar korona virüsü taşıyan kişi sayısı 19 olarak belirlendi.
(İHA)
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü Rusya'da da yayılmaya devam ediyor. Moskova 'daki Yeni Korona virüs Enfeksiyonu Önleme ve Mücadele Merkezi, Rusya'da 6 kişide daha korona virüs (Covid-19) tespit edildiğini duyururdu. Merkez tarafından yapılan açıklamada, "Son 24 saat içerisinde 6 Rus vatandaşında daha korona virüsü tespit edildi. Bu kişilerin 4'ü Moskova'da 1'i Kaliningrad'ta 1'i ise Krasnodar'da yaşıyor. Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumları orta düzeyde olarak belirdi" ifadeleri kullanıldı.
Ülkedeki korona virüsü taşıyan kişi sayısı 34 olarak belirlendiği ifade edilerek, "Rusya'da toplam 34 korona virüsü vak'ası tespit edildi. Bunların 31'i yurt dışından dönen Rus vatandaşları 2'si Çin ve 1'i İtalya vatandaşı" denildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da ise şu ana kadar korona virüsü taşıyan kişi sayısı 19 olarak belirlendi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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