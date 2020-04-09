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Rusya'da korona virüsü vaka sayısı 10 bini aştı

Rusya'da son 24 saatte bin 459 kişide daha korona virüsü tespit edilince ülke genelindeki toplam korona virüsü vakası 10 bini geçti.

09.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:54
Rusya'da korona virüsü vaka sayısı 10 bini aştı
Rusya 'da son 24 saatte bin 459 kişide daha korona virüsü tespit edilince ülke genelindeki toplam korona virüsü vakası 10 bini geçti.

Rusya Korona Virüsü ile Mücadele Merkezi ülkede yayılmaya devam eden Covid-19 vakaları ile yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada son 24 saatte bin 459 kişide virüs tespit edildiği böylelikle ülke genelinde toplam korona virüsü teşhisi konulan kişi sayısının 10 bin 131'e ulaştığı belirtildi. Açıklamada test yapılan kişilerin yüzde 16'sında virüs görüldüğü ifade edilerek, "Şimdiye kadar Rusya'nın 81 bölgesinde toplam 10 bin 131 vaka görülmüştür. Bu ülke genelinde yapılan testlerin yüzde 16'sını oluşturmaktadır. Son 24 saatte 118 kişi iyileşerek taburcu edildi. Virüsün baş gösterdiği zamandan beri tedavisi tamamlanan kişilerin sayısı 698 olmuş fakat şuana kadar korona virüsü nedeniyle tedavi olanların 76'sı ölmüştür" denildi.

Açıklamada bölgelerde görülen vakalara dair de açıklama yapılarak, "Son 24 saatte Moskova 'da 587 yeni vaka görülmüştür. Böylelikle Moskova genelinde görülen vaka sayısı 6 bin 698'e ulaşmıştır. Son 24 saatte ölüm vakalarının 7'si Moskova'da, Moskova Bölgesi'nde 3, St. Petersburg 2 ve Perm Bölgesi'nde 1 kişi ölmüştür" denildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Moskova, Rusya, Güncel
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