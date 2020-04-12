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Rusya'da koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 24 saatte 2 binden fazla arttı

Rusya'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 186 kişi arttı.

12.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:53
Rusya'da koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 24 saatte 2 binden fazla arttı

Rusya 'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 186 kişi arttı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün dünya genelinde yayılmaya devam etmesinin ardından Rusya'da son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 186  artarak 15 bin 770'e yükseldi. Ülke genelinde virüs nedeniyle ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 24 kişi daha artarak 130'a yükseldi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Rusya, Dünya
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