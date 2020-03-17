Menü
Haberler ›› Dünya ››Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor - Haberler

Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor

Vaka sayısının hızla arttığı ülkelerden biri olan Rusya'da inşa edilen koronavirüs hastanesinin inşaatında onlarca kişi kar yağışına aldırış etmeden harıl harıl çalışıyor.

17.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:55

Vaka sayısının 93'e ulaştığı Rusya 'da inşa edilmeye başlanan koronavirüs hastanesinden yeni görüntüler geldi. Başkent Moskova yakınlarında inşa edilen hastane inşaatında yoğun kar yağışına rağmen onlarca işçinin çalışması dikkatlerden kaçmadı.

KAR ALTINDA ÇALIŞIYORLAR

Kısa sürede tamamlanması beklenen hastanenin inşasında çalışan işçilerin yoğun kar yağışı altında çalışmaları dikkat çeken husus oldu. Soğuk havaya rağmen işçilerin yoğun emek gösterdikleri hastanenin, yapım çalışmaları devam ediyor.

92 MİLYON STERLİNE MAL OLACAK

Rusya koronavirüs vaka sayısının en az olduğu büyük ülkeler arasında olmasına rağmen, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, vaka sayısının artmasının beklendiğini bu nedenle Kremlin'e yakın bir bölgede 92 milyon sterline mal olacak büyük bir hastanenin inşaatının başlaması için talimat vermişti.

Putin'e olan yakınlığı ile bilinen belediye başkanı Sergey, hastanenin Kremlin'de yaşayan insanlar için herhangi bir tehdit oluşturmayacağının garantisi vermişti.

EVLERE YAKIN BÖLGEDE İNŞA EDİLİYOR

Prefabrik malzemelerden yapılacak olan ve gerekli tüm tıbbi cihazlar ile donatılacak olan hastanenin kısa sürede tamamlanacağı ama hastanenin kaç hasta hasta alma kapasitesi olduğu ve tam olarak ne zaman biteceği konusunda bir açıklama yapılmadı. Hastane evlerden 250 metre uzakta inşa edilirken, belediye başkanı şehir olarak her türlü ihtimale karşı tedbirli olmak zorunda olduklarını, en ufak bir virüs işareti gösteren hastaların hemen tedavi altına alınacağını iletti.

RUSYA'DA 93 VAKA GÖRÜLDÜ

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan salgın 180 bini aşkın kişide görülürken, Rusya'da da 93 kişinin koronavirüse yakalandığı açıklandı. Ülkede henüz can kaybı yaşanmazken alınan önlemler kapsamında ülkede spor müsabakaları ertelendi.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor
Etiketler : Moskova, Rusya, İşçi, Sağlık, Dünya, Güncel

İlgili Haberler

Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkıPandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!
Starbucks kapalı mı? Cafeler kapalı mı, ne zaman açılır?Starbucks kapalı mı? Cafeler kapalı mı, ne zaman açılır?
'Şampiyonluk Turu Sami Yen'de'
Paylaş
Yorumlar (4)
ÖMER:karin altinda dyil karin östünde calisiyorlar
Cevap Yaz 0 5
SERKAN::) :)
0 0
MUHASEBE:Kar altında hastane yapıyorlar diye haber yapıyorsunuz, video da kardan eser yok. Hiç mi haber denetimi yapmıyorsunuz.
Cevap Yaz 0 2
DJ BORİS BREJCHA:ONLAR ŞEHİR DIŞINDA HASTANE KURUYOR, BİZİMKİLER HAZIR YURDU BEĞENMİYOR VE KAÇIYORLAR. GEL DE ÇILDIRMA.
Cevap Yaz 1 15

Manşet 

Haberler

Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Haberler
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Haberler
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi Haberler
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Haberler
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor Haberler
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Haberler
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Haberler
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı