Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Rusya'da 'koronavirüs partisine' polis müdahalesi

Rusya'da 'koronavirüs partisine' polis müdahalesiRusya, (DHA)- Rusya'da DJ Oleg adlı bir müzisyen, açık havada 'koronavirüs partisi' (Covid-19) düzenledi.

26.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:55
Rusya'da 'koronavirüs partisine' polis müdahalesi
Rusya, (DHA)- Rusya'da DJ Oleg adlı bir müzisyen, açık havada 'koronavirüs partisi' (Covid-19) düzenledi. Onlarca insanın katıldığı partide çıkan yüksek ses nedeniyle polis olay yerine geldi. Partiye katılan kalabalık polisi ikna ederek ceza yemeden dağıldı.
Olay, Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyindeki Butovo bölgesinde meydana geldi. DJ Oleg adlı bir müzisyen, açık havada 'koronavirüs partisi' düzenledi. Onlarca kişinin katıldığı partide çıkan yüksek sesten rahatsız olanlar ise polisi aradı.
POLİSİ İKNA ETTİLER
Olay yerine gelen polis ekiplerinin, partiye katılanlara para cezası yazmak için işlem yaptığı ancak kalabalığın ısrarı üzerine ceza yazmaktan vazgeçtiği ifade edildi. Sözlü olarak uyarılan kalabalık, polisin olay yerinden ayrılmasından kısa bir süre sonra dağıldı.
RUSYA'DA SON DURUM
Rusya'da koronavirüs vakalarında ciddi artış devam ediyor. Ülkede 6 bin 361 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 80 bin 949'a yükseldi. Öte yandan, son bir günde 66 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 747'ye ulaştığı bildirildi. Rusya’da ’koronavirüs partisine’ polis müdahalesi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Rusya, Polis, DHA, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa’nın ünlü dağının zirvesinde Haberler
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde
Ailede kriz! Instagram’da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
Güldür Güldür’ün Bilal’i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi Haberler
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı Haberler
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı Haberler
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı
Barcelona, ’Yeni Iniesta’ için 60 milyon euroluk teklif yaptı Haberler
Barcelona, "Yeni Iniesta" için 60 milyon euroluk teklif yaptı
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Haberler
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Haberler››Güncel››Rusya'da 'koronavirüs partisine' polis müdahalesi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:48: Bodrum sahilleri sessizliğini koruyor - Haber 13:48: Onlarda hayvan sağlığı için görev başında - Haber 13:48: Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde meydanlar boş kaldı - Haber 13:47: Başkan Çetin Akın'dan yaşlı çifte evlilik yıl dönümü sürprizi - Haber 13:46: Adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulma süresi uzatıldı - Haber 13:26: Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak? - Haber 11:40: Son dakika: İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Türk hasta, Türkiye'ye getiriliyor - Haber 10:31: Dr. Anthony Fauci'yi canlandıran Brad Pitt, Başkan Trump'ı ti'ye aldı - Magazin 09:56: Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu - Haber 19:13: Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi - Haber 17:08: Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti - Haber