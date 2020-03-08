Rusya'da koronavirüs salgınında kendini izole etmeyenlere karşı hapis cezası uyarısı
Moskova şehir yetkilileri, koronavirüs salgınının etkili olduğu ülkeleri ziyaret ettikten sonra 14 gün boyunca evlerinde kalmayan insanlar için beş yıla kadar hapis cezasının söz konusu olabileceğini söyledi.
08.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:01
Moskova şehir yetkilileri, koronavirüs salgınının etkili olduğu ülkeleri ziyaret ettikten sonra 14 gün boyunca evlerinde kalmayan insanlar için beş yıla kadar hapis cezasının söz konusu olabileceğini söyledi.
Rus yetkililer Çin, Güney Kore, İran, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya 'dan ve olası olumsuz koronavirüs belirtileri gösteren diğer ülkelerden dönenlerin 14 gün boyunca kendilerini evde izole etmeleri gerektiğini kaydetti. Moskova sağlık departmanının pazar günü yaptığı açıklamaya göre, izole yönetmeliğini göz ardı edenler hakkında beş yıla kadar hapis cezası da dahil olmak üzere ciddi cezalandırmalar söz konusu.
Rus yetkililer Çin, Güney Kore, İran, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya 'dan ve olası olumsuz koronavirüs belirtileri gösteren diğer ülkelerden dönenlerin 14 gün boyunca kendilerini evde izole etmeleri gerektiğini kaydetti. Moskova sağlık departmanının pazar günü yaptığı açıklamaya göre, izole yönetmeliğini göz ardı edenler hakkında beş yıla kadar hapis cezası da dahil olmak üzere ciddi cezalandırmalar söz konusu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu :Rusya'da koronavirüs salgınında kendini izole etmeyenlere karşı hapis cezası uyarısı
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İspanya, Moskova, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Haberler
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Haberler
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Haberler
Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Haberler
Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Haberler
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış
Haberler
İletişim Başkanı Altun'dan ateşkes açıklaması: Rejimin ihlal etmesine izin vermeyeceğiz