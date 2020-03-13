Rusya'da koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 45'e çıktı
Rusya'da koronavirüs (Covid-19) teşhisi koyulan kişi sayısı 45'e çıktı.
13.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:14
Rusya 'da koronavirüs (Covid-19) teşhisi koyulan kişi sayısı 45'e çıktı.
Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte koronavirüs teşhisi koyulan kişi sayısı 11 artarak 45'e yükseldi. Açıklamada, vakaların başkent Moskova, St. Petersburg ve Perm kentlerinde görüldüğü kaydedildi.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Rusya, Dünya
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