Menü
Haberler ›› Dünya ››Rusya'da koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 45'e çıktı - Haberler

Rusya'da koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 45'e çıktı

Rusya'da koronavirüs (Covid-19) teşhisi koyulan kişi sayısı 45'e çıktı.

13.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:14
Rusya'da koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 45'e çıktı

Rusya 'da koronavirüs (Covid-19) teşhisi koyulan kişi sayısı 45'e çıktı.

Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte koronavirüs teşhisi koyulan kişi sayısı 11 artarak 45'e yükseldi. Açıklamada, vakaların başkent Moskova, St. Petersburg ve Perm kentlerinde görüldüğü kaydedildi.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Rusya, Dünya

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Haberler
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor Haberler
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü Haberler
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Haberler
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı Haberler
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı