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Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106'ya çıktı

Rusya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi.

11.04.2020 14:33 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:33
Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106'ya çıktı

Rusya 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise 13 bin 584'e çıktı.

Rusya'da son 24 saatte koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 1667 yükselerek 13 bin 584'e çıktı. Ülke genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 12 kişi daha artarak 106'ya yükseldi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Rusya, Dünya
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