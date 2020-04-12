Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 130'a çıktı

Rusya 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 130'a yükselirken ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı 15 bin 770'e çıktı.

Rusya'da son 24 saatte koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 186 artarak 15 bin 770'e çıktı. Ülke genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 24 kişi daha artarak 130'a yükseldi.