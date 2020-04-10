Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 94'e çıktı

Rusya 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 94'e yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise 11 bin 917'ye çıktı.

Rusya'da son 24 saatte koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 1786 yükselerek 11 bin 917'ye çıktı. Ülke genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 18 kişi daha artarak 94'e yükseldi.