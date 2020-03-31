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Rusya'da Kovid-19'la mücadelede sert önlemler içeren tasarı yasalaştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının hızlı bir şekilde artması üzerine hazırlanan salgınla mücadelede sert önlemleri içeren tasarı yasalaştı.

31.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:48
Rusya'da Kovid-19'la mücadelede sert önlemler içeren tasarı yasalaştı
Rusya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının hızlı bir şekilde artması üzerine hazırlanan salgınla mücadelede sert önlemleri içeren tasarı yasalaştı.
Duma Genel Kurulunda oy çokluğuyla kabul edilen Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlerin cezalandırılmasına yönelik yasa tasarısı, kişilere ağır cezalar getiriyor.
Buna göre, çok sayıda kişiye virüsün bulaşmasına neden olacaklara 12 bin 300 dolara (1 milyon Rus rublesi) kadar para veya 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Virüs nedeniyle bir kişinin ölümüne neden olanlar 24 bin 600 dolara (2 milyon Rus rublesi) kadar para veya 5 yıla kadar hapis cezası, 2 ve daha fazla kişinin ölümüne neden olanlara da 7 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
Kovid-19'un kasıtlı şekilde yayılması yoluyla ölüme sebebiyet verilmesine ilişkin davalar, duruma göre "terör", "holiganlık" veya "sabotaj eylemi" kapsamında değerlendirilebilecek.
Hükümete "acil durum" ilan etme yetkisi
Duma'da, Rusya Bakanlar Kurulunun Kovid-19 önlemleri kapsamında ülke çapında "acil durum" ilan etmesine izin verecek yasa tasarısı da kabul edildi.
Buna göre, Rus hükümeti, ülkenin tamamında veya bir bölümünde "yüksek hazırlık durumu" veya "acil durum" ilan edebilecek.
Hükümet, bu kararı uygularken zorunlu kuralları belirleme hakkına da sahip olacak.
Vaka sayısında bir günde 500 artış
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Rusya'nın 24 bölgesinde son bir günde 500 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 337'ye yükseldiği bildirildi.
55 kişinin de iyileştiği aktarılan açıklamada, ülkede 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 17'ye çıktığı kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Rusya, Güncel
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