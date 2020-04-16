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Rusya'da Kovid-19 nedeniyle 9 Mayıs Zafer Bayramı töreni ertelendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlerin ertelendiğini duyurdu.

16.04.2020 19:28 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:28
Rusya'da Kovid-19 nedeniyle 9 Mayıs Zafer Bayramı töreni ertelendi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlerin ertelendiğini duyurdu.
Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle Güvenlik Konseyini topladı.
Her yıl kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı tören ve etkinliklerinin ertelendiğini belirten Putin, "Zirve noktasına ulaşmayan salgınla ilgili riskler, bana tören ve diğer etkinlikler için hazırlık sürecini başlatma hakkını vermiyor." dedi.
Rusya ile Çin arasında Kovid-19 iş birliği vurgusu
Öte yandan Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda Kovid-19 salgınıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Kovid-19 salgınıyla mücadelede karşılıklı iş birliğinin ele alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Görüşmede, Çin ile Rusya arasında Kovid-19 konusunda uzman değişimi, tıbbi malzeme, ilaç ve koruyucu ekipman temini de dahil olmak üzere bu alanda iş birliğini daha da güçlendirme konusu vurgulandı." ifadeleri kullanıldı.
Rusya'nın salgınla mücadelede durumu stabilize eden Çin'in eylemlerini takdir ettiği kaydedilen açıklamada, böylesine tehlikeli bir salgının ortaya çıkması konusunda Çin'in dünya kamuoyunu zamanında bilgilendirmemekle suçlanmasının faydasız olduğu ifade edildi.
Açıklamada, liderlerin, her iki ülkenin salgınla ilgili yakın iş birliği içinde çalışarak zorlukları başarıyla aşacaklarına dair güvenlerini ifade ettikleri aktarıldı.
Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 232 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da, 27 bin 938 vakanın bulunduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zafer Bayramı, Rusya, Güncel
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