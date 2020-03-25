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Rusya'da Kovid-19 nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen iki hasta öldü.

25.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:56
Rusya'da Kovid-19 nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti
Rusya 'nın başkenti Moskova 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen iki hasta öldü.
Moskova Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, ölenlerin 88 ve 73 yaşlarında olduğu ve öncesinde Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtilerek, "Bunun dışında bu kişilerde zatürre ile birlikte başka hastalıklar vardı." ifadeleri kullanıldı.
Daha önce Rusya'da Kovid-19 nedeniyle 79 yaşında bir kadın yaşamını yitirmişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Moskova, Rusya, Güncel

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