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Rusya'da Kovid-19 salgını nedeniyle önlemler artıyor

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse karşı önlemler artıyor.

30.03.2020 23:33 | Son Güncelleme: 30.03.2020 23:35

Rusya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse karşı önlemler artıyor. Moskova Belediyesi, şehirde sokağa çıkma kısıtlamalarının 5 Nisan'dan 14 Nisan'a kadar uzatılması kararını açıkladı. Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da 1836 vaka açıklanmıştı. Kentin önemli meydanları, yollar ve geçitler adeta sessizliğe büründü.

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Rusya’da Kovid-19 salgını nedeniyle önlemler artıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Moskova, Rusya, Güncel

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Rusya'da Kovid-19 salgını nedeniyle önlemler artıyor
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