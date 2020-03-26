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Rusya'da Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artarken, salgına karşı yeni tedbirler alındı.

26.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:10
Rusya'da Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Rusya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artarken, salgına karşı yeni tedbirler alındı.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mihail Mişustin liderliğinde toplanan Kovid-19 Salgını ile Mücadele Koordinasyon Kurulunun, salgınla mücadelede yeni tedbirler aldığı kaydedildi.
Mümkün mertebe evden çalışma sisteminin uygulanması gerektiği belirtilen açıklamada, tahliye uçuşları hariç tüm uçuşların 27 Mart itibarıyla durdurulduğu bildirildi.
Açıklamada, ülkeye giriş yapan yolculara havalimanlarında kan tahlili yapılması ve bu kişilerin 14 gün evde gözetim altında tutulmaları kararı alındığı belirtildi.
Moskova 'da yeni önlemler
Başkent Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de yeni tedbirlerini açıkladı.
Market ve eczaneler hariç tüm perakende satış yapan yerler, restoran, bar ve kafelerin 28 Mart'tan itibaren 5 Nisan'a kadar kapalı olacağını kaydeden Sobyanin, restoranların sadece paket servis hizmeti vereceğini söyledi.
Moskova'daki büyük parkların da kapandığına dikkati çeken Sobyanin, ibadethanelere gidilmemesi tavsiyesinde bulundu.
Sobyanin, kuaför ve güzellik salonların de hizmet vermeyeceğini ifade etti.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, 24 saatte vaka sayısının 182 artarak 840'a yükseldiğini ve 38 kişinin iyileştiği bildirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Moskova, Rusya, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Rusya'da Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı - Haberler

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