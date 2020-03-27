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Rusya'da Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı

Boş meydanlardan detaylar Dezenfekte çalışması detayları Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artarken, salgına karşı yeni tedbirler alındı.

27.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:14
Boş meydanlardan detaylar
Dezenfekte çalışması detayları Rusya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artarken, salgına karşı yeni tedbirler alındı. Moskova Belediyesi kent merkezindeki yoğun kullanılan alanların temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi.
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Rusya’da Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Rusya, Güncel

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Rusya'da Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı

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