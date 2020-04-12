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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 15 bin 770'e, ölenlerin sayısı 130'a ulaştı.

12.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:54
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 bini geçti
Rusya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 15 bin 770'e, ölenlerin sayısı 130'a ulaştı.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 186 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısının 15 bin 770'e çıktığı bildirildi.
Bir gün içinde 246 kişinin iyileştiği belirtilen açıklamada, ölü sayısının 24 artarak 130'a ulaştığı aktarıldı.
Vakaların büyük çoğunluğunun başkent Moskova 'dan çıktığı belirtildi. Moskova'da günlük vaka sayısının 1306 artarak 10 bin 158'e ulaştığı ifade edilen açıklamada, kentte 14 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 72'ye yükseldiği belirtildi.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) de ülke genelinde 146 bin kişinin salgın şüphesiyle gözetimde tutulduğunu, bir günde 94 binden fazla testin yapıldığını duyurdu.
Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 200 binin üzerinde test yapıldığı kaydedildi.
Rusya'da, ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde iki Çin vatandaşında tespit edilmişti.

Ülkede ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.
Moskova'da sokağa çıkma "izinli" olacak
Öte yandan vaka sayısının artması üzerine Moskova bölgesinde daha önce getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında "izin" uygulamasına geçilmesi kararı alındı.
İzin uygulaması dahilinde yarından itibaren telefon, SMS ve internet aracılığıyla sayı ve harflerden oluşan özel bir kod verilecek.
QR kodu şeklinde de alınabilme imkanı olan bu kod, kimlik bilgilerinin yanı sıra amaç, gidilecek adres ve güzergah bilgilerini de içerecek.
Çalışanlara ay sonuna kadar bu izin verilirken, acil ihtiyacı veya özel gerekçesi olanlara bir gidiş-gelişi kapsayan günlük izin kodu haftada en fazla iki kez verilecek.
Kent sakinleri özel araçları için de izin almak zorunda olacak, toplu taşıma araçlarını kullananlar ise abonman kartı numaralarını sisteme kayıt ettirecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Moskova, Rusya, Güncel
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