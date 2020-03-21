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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 253'e çıktı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 54 kişide daha tespit edilerek, toplam vaka sayısı 253'e ulaştı.

21.03.2020 01:55 | Son Güncelleme: 21.03.2020 01:57
Rusya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 54 kişide daha tespit edilerek, toplam vaka sayısı 253'e ulaştı.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, virüsün ikisi çocuk 54 kişide daha tespit edildiği, toplam vaka sayısının 253'e çıktığı bildirildi.
Rusya'nın 85 bölgesinde salgına karşı önlemler kapsamında "yüksek hazırlık düzeni"ne geçildi.
Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışındaki vatandaşların ülkeye getirilmesi için harekete geçti.
Rusya'da Kovid-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmişti.
Kazakistan'da bugün 3 yeni vakayla toplam vaka sayısı 52'ye yükseldi.
Moldova Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 66'ya ulaştığı belirtildi.
Gürcistan 'ın başkenti Tiflis'te faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları, Kovid-19 nedeniyle okulların 1 Nisan'a kadar tatil edilmesinin ardından uzaktan eğitime başladı.
TMV Gürcistan Temsilcisi Selçuk Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında eğitim faaliyetlerine uzaktan eğitim metoduyla devam ettiklerini belirtti.
Gürcistan'da yeni tip koronavirüs bir kişide daha tespit edildi, toplam vaka sayısı 44'e ulaştı.
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Rusya’da Kovid-19 vaka sayısı 253’e çıktı

Kaynak: AA

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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 253'e çıktı
Etiketler : Koronavirüs, Gürcistan, Rusya, Güncel

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