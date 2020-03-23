Rusya’da Kovid-19 vaka sayısı 438’e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı

Rusya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 71 kişide daha tespit edildi ve toplam vaka sayısı 438'e ulaştı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yardımcılarıyla yaptığı toplantıda ülkedeki Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu değerlendirdi.

"ÖNLEMLER ZAMAN KAZANMAMIZI SAĞLADI"

Koronavirüs salgınıyla ilgili durumun kontrol altında olduğunu savunan Mişustin, "Rusya'da koronavirüsle ilgili durum diğer ülkelerdeki kadar kötü değil. Alınan önlemler zaman kazanmamızı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'da 71 kişide daha virüs tespit edildiğini belirten Mişustin, vaka sayısının 438'e yükseldiğini, diğer yandan 17 kişinin iyileştiğini duyurdu.

65 YAŞ VE ÜZERİNİN SOKAĞA ÇIKMASI YASAKLANDI

Vaka sayısının artması üzerine Moskova 'da 65 yaş ve üzeri olanlar ile kronik hastalığı bulunanların sokağa çıkmaları yasaklandı. Moskova Belediyesi yasağın 26 Mart'tan 14 Nisan'a kadar geçerli olduğunu duyurdu.

Kaynak: AA

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