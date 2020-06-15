Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 530 bine yaklaştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 835 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 528 bin 964'e çıktı.

15.06.2020 03:26 | Son Güncelleme: 15.06.2020 04:29
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 835 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 528 bin 964'e çıktı.
Ülkede son 24 saatte ölenlerin sayısı 119 artarak 6 bin 948'e, iyileşenlerin sayısı 5 bin 409 artarak 280 bin 50'ye ulaştı.
Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,7'de kalırken yeni vakaların yüzde 36,2'sinde hastalık belirtisi görülmedi.
Salgınla mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 1477 artarak 205 bin 905'e, ölü sayısı 50 artarak 3 bin 281'e çıktı.
15 milyona yakın test
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 306 bin test yapıldığı ve toplam test sayısının 14 milyon 800 bini geçtiği bildirildi.
Açıklamada, 316 bin kişinin gözlem altında tutulduğu kaydedildi.
Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede mart ayının sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.
Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmeye başlamış, bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.
Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı. Rusya’da Kovid-19 vaka sayısı 530 bine yaklaştı

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Moskova, Rusya, Güncel, Haber

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