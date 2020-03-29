Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Rusya'da Kovid-19 yasaklarına rağmen sokaklar boşalmadı

Rusya'da her geçen gün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasına rağmen yasak kararlarına uymayanlar salgına davetiye çıkarıyor.

29.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:10
Rusya'da Kovid-19 yasaklarına rağmen sokaklar boşalmadı
Rusya 'da her geçen gün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasına rağmen yasak kararlarına uymayanlar salgına davetiye çıkarıyor.
Başkent Moskova 'da salgını önlemek için yetkililerin "evde kal" çağrısına rağmen hafta sonu havanın güneşli olmasını fırsat bilen pek çok kimse sokaklarda dolaştı.
Çalışanların 5 Nisan'a kadar idari izinli sayıldığı şehrin sakinleri ailece piknik ve mesire yerlerine akın etti.
Şehirde, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde market ve eczaneler hariç tüm mağaza, restoran, bar, kafe ve kuaförler 5 Nisan'a kadar kapatıldı ancak yasağa rağmen şehirde bazı kuaför ve güzellik salonlarının hala hizmet verdiği görüldü.
Restoranlar sadece paket servisine başlarken, kapıdan satış yapan tanınmış fast food zincirlerinin ve dönercilerin önünde sosyal mesafe uyarılarına rağmen kuyruklar oluştu.
Diğer yandan Moskova'da Kovid-19 salgınına karşı belediye, cadde ve sokaklarda yol, kaldırım ve bina cephelerini dezenfekte etti.
Eski günlerine göre daha az kalabalık olan tarihi ve turistik yerlerde de dezenfeksiyonun sürdüğü görüldü.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Moskova, Rusya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Rusya'da Kovid-19 yasaklarına rağmen sokaklar boşalmadı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı Haberler
Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı
Ankara’da çocukların marketlere ve pazar yerlerine girmesi yasaklandı Haberler
Ankara'da çocukların marketlere ve pazar yerlerine girmesi yasaklandı
Haberler bu kez iyi! Kovid-19’a yakalanan İlknur hemşire virüsü yendi Haberler
Haberler bu kez iyi! Kovid-19'a yakalanan İlknur hemşire virüsü yendi
Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız Haberler
Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız
’Virüsün pik yapması an meselesi’ diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli Haberler
"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
Japonya’da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi Haberler
Japonya'da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti Haberler
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti

Son Dakika Güncel Haberleri

14:55: DHA YURT BÜLTENİ-8 - Haber 14:55: Bursa'nın cadde ve meydanları bomboş - Haber 14:55: Araçlarını ağaçların altında doludan korudular - Haber 14:55: İskenderun'da sağanak su baskınlarına yol açtı - Haber 14:54: Havuza düşen köpeği kangal kurtardı - Haber 14:41: Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı - Haber 14:22: İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı - Haber 13:14: "Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli - Haber 13:02: Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi - Haber 12:40: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti - Haber 10:32: Nurgül Yeşilçay'dan sette korona şarkısını söyleyen Erkan Petekkaya'ya zehir zemberek sözler - Magazin 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler