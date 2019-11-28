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Rusya'da mafyanın cephaneliği ortaya çıkarıldı

Rusya'da 250 kişilik mafyaya operasyon yapılarak örgüt tümüyle yok edildi.

28.11.2019 13:25 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:32
'da 250 kişilik mafyaya operasyon yapılarak örgüt tümüyle yok edildi.
Rusya İçişleri Bakanlığı ve Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi tarafından Rusya'ya bağlı 'da mafya operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada mafya üye kişilerin üst düzey bürokratlar, avukatlar, bazı terörist gruplara üye kişiler gibi çok sayıda farklı alanlarda iş yapan kişiler olduğu ifade edilirken mafyanın toplam üyesi 250 olarak açıklandı. Operasyonla ilgili yapılan açıklamada, Sovyetler Birliği döneminde 1988 yılında Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale'de yapılan terör saldırısında 100 kişinin öldürüldüğü ve birçok kişinin yaralandığı hatırlatılarak bu dönem gerçekleşen terör saldırısından tam 32 yıl sonra terörist gruba silah temini sağlayan grubun cephaneliğin ele geçirildiği ifade edildi.
CEPHANELİK ORTAYA ÇIKTI
Yapılan baskın ve aramada örgüte ait çok sayıda otomatik silah, bombalar, tank savarlar, roketler ve birçok silah ele geçirildi. Hala örgüte üye kişilerin yakalanma çalışmalarının devam ettiği açıklanırken örgütün ismi ve kaç kişinin yakalandığı konusunda bilgi verilmedi. Rusya'nın çeşitli noktalarında yakalanan örgüt üyeleri uçaklarla getirilerek ifadeleri alınmaya başlandı. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi grubun sadece terör saldırıları gerçekleştirmediği ve mafyalaştığını ifade ederek hala gruba üyesi olduğu tahmin edilen kişilerin yakından takip edildiği vurgulandı. Baskında ele geçirilen mafyaya ait cephaneliğin dağlık bir alanda imha edildiği açıklandı.
( Erhan Altıparmak/İHA)
Rusya'da mafyanın cephaneliği ortaya çıkarıldı

Dağıstan, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA


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