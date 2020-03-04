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Rusya'da markette büyük yangın

Rusya'da bir markette yangın çıktı.

04.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:03Rusya'da markette büyük yangın

'da bir markette yangın çıktı. Yükselen dumanlar birçok noktadan görünebilirken; yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Rusya'nın kentinde bir markette yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken; marketin kullanılmaz hale geldiği belirtildi. Yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görülebilirken; yangında can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yükselen dumanlar

-Söndürülen marketten görüntü

- ekiplerinin görüntüleri

-Marketteki hasara ilişkin görüntü



İtfaiye, Rusya, Soçi, Güncel

Kaynak: DHA

4.03.2020 12:54:13