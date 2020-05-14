Rusya'da Mayıs ayında kar sürprizi

Rusya'da Mayıs ayında kar sürpriziRusya, (DHA) ? Dünyanın bir çok ülkesi ilkbahar mevsimini yaşarken, Rusya'da Mayıs ayında yağan tipi şeklindeki kar yağışı sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

14.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:56
Rusya'da Mayıs ayında kar sürprizi
Rusya, (DHA) ? Dünyanın bir çok ülkesi ilkbahar mevsimini yaşarken, Rusya'da Mayıs ayında yağan tipi şeklindeki kar yağışı sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.
Dünya geleninde ilkbahar ayının yaşandığı bu günlerde Rusya'nın kuzeybatısında yer alan Murmansk şehri kara teslim oldu. Kentte 1 santimereye kadar ulaşan kar kalınlığı görenlerin şaşırttı. Kente yağan kar yağışının başladığı anlar ise amatör kameralar tarafından kaydedildi. Sosyal medya kullanıcıları görüntülerle ilgili olarak Kuzey Kutbu ve Soğuk mikropları öldürür, yağsın yorumlarında bulundu. Rusya’da Mayıs ayında kar sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Rusya, Güncel, Haber

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