Haberler » Güncel » Haber

Rusya'da "Merkez-2019" tatbikatı

Rusya'nın güneyinde "Merkez-2019" askeri tatbikatı başladı.

16.09.2019 14:06Rusya'da
Rusya'nın güneyinde "Merkez-2019" askeri tatbikatı başladı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Merkez-2019" tatbikatının başladığı bildirildi.
Ana temanın uluslararası terörle mücadele ve Orta Asya'da güvenliğin sağlanması olduğu kaydedilen tatbikata, 8 ülkeden askeri birliklerin katıldığı belirtildi.
Orenburg, Astrahan, Çelyabinsk, Altay, Kemerovo bölgelerinde yapılan tatbikatta, 128 bin asker, 20 binden fazla savaş teçhizatı, yaklaşık 600 uçak, helikopter ve insansız hava aracı, 200'ü aşkın tank ve 15'e yakın savaş gemisi yer alıyor.
Merkez-2019 tatbikatı 21 Eylül'de sona erecek.

Rusya, Asya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:40 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Konferansında İran-ABD gerginliği
17:40 Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
17:40 Manisa, alman otomotiv devini bekliyor
17:40 SANKO Üniversitesi yeni öğrencilerle yeni akademik yılına başladı
17:39 Düzce'de "şifalı" olarak bilinen su çeşmesi mühürlendi
17:38 Eşini dövdüğü iddia edilen koca: dövmedim, üzerine düştüm
17:37 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'na katıldı