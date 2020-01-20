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Rusya'da motelde sıcak su borusu patladı 5 ölü

Rusya'da motelde sıcak su borusu patladı: 5 ölüRusya, (DHA)- Rusya'nın Perm şehrindeki bir motelde sıcak su borusu patladı.

20.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 20.01.2020 14:33
'da motelde sıcak su borusu patladı: 5 ölü
Rusya, (DHA)- Rusya'nın Perm şehrindeki bir motelde sıcak su borusu patladı. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.
Rus ajansı TASS'da yer alan habere göre, sabah saatlerinde Perm şehrindeki 'Karamel' isimli motelde ısıtma sisteminin sıcak su borusu patladı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerin inceleme yapan ekipler, motelde 5 kişinin cesedinin bulunduğunu, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü ve 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Rusya'da motelde sıcak su borusu patladı 5 ölü

Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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