Haberler» Güncel» Haber

Rusya'da mühimmat deposunda patlama: 10 yaralı

Rusya'nın Sibirya Federal Bölgesi'nde bulunan bir mühimmat deposunda meydana gelen 2 patlama sonucu 10 kişi yaralandı.

09.08.2019 23:10 Rusya'da mühimmat deposunda patlama: 10 yaralı
Rusya'nın Sibirya Federal Bölgesi'nde bulunan bir mühimmat deposunda meydana gelen 2 patlama sonucu 10 kişi yaralandı. Rusya'nın Sibirya Federal Bölgesi'nde bulunan Krasnoyarsk Krayı'ndaki askeri alanın içinde bulunan bir mühimmat deposunda kısa aralıklar ile 2 patlama meydana geldi. Patlamalarda toplam 10 kişi yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, mühimmat deposunun bulunduğu Kamenka köyünde 20 kilometrelik alanda hasar oluştuğunu bu nedenle patlamanın hemen ardından bölgeye yakın yerleşim yerlerinde bulunan 16 bin kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini bildirdi. Açıklamada Rusya Savunma Bakanlığı adına çalışan tesisin ruhsatının iptal edildiği bildirilirken yaşanan patlamanın sebebinin ise ilk bulgulara göre yıldırım düşmesi olduğu kaydedildi.
(Erhan Altıparmak/İHA)

Sibirya, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:45   Türk hayırseverlerden Nijeryalı yetimlere bayram hediyesi
23:45   Bahar Candan, arkadaşını tekme tokat dövdü
23:44   Türk hayırseverlerden Nijeryalı yetimlere bayram hediyesi
23:44   Silahını temizlerken arkadaşını yaraladı
23:44   Van'da çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı
23:40   Bayram trafiği yoğunluğu sürüyor
23:40   Keşmirli aktivistten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup