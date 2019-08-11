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Rusya'da müslümanlar Kurban Bayramı'nda camilere sığmadı

Rusya'da yaşayan müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti.

11.08.2019 11:00
Rusya'da müslümanlar Kurban Bayramı'nda camilere sığmadı
Rusya'da yaşayan müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti. Camileri dolduran müslümanlar namazlarını sokakta kılmak zorunda kaldı. Dünyanın en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkeleri arasında bulunan Rusya'da, müslüman cemaat camilere akın etti. Moskova'nın Prospekt Mira metro istasyonuna yakın Moskova Merkez Camiin'de gece 03.30'da kapılar açılırken bayram namazı saat 07.00'de başladı. Moskova tarihi camisinde kılınan namazda da cemaat camiye sığmayınca namazı sokakta kıldı. Moskova Anıt Camii'nde kılınan namazda da yine aynı görüntülere rastlanırken, özellikle Moskova'da Rus polisi yoğun güvenlik önlemleri aldı. Tataristan'ın başkenti Kazan'da kılınan bayram namazına yine Müslümanlar akın ederken tüm nüfusu müslüman olan Kuzey Kafkasya bölgesinde de cemaat namazını sokaklarda kılmak zorunda kaldı. Rusya'da yaklaşık 30 milyon dolaylarında olan müslümanların bayram namazı neredeyse tüm Rus tv kanallarında canlı yayınlandı.
(Erhan Altıparmak/İHA)
Rusya'da müslümanlar Kurban Bayramı'nda camilere sığmadı

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Kaynak: İHA

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